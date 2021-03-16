"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة

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تونس سجلت 290 إصابة جديدة.. وبالمغرب 159 حالة و 145 بالجزائر

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 40,428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و589 حالة وفاة.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,269,590 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 532,355 شخصًا.

وسجلت فرنسا 6,471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 333 حالة وفاة، حيث أشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,078,133، فيما بلغ مجموع الوفَيات 90,788.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة 290 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 209166 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 8404 وفيات.

وسجلت المغرب 159 إصابة جديدة بكورونا و 10 حالات وفاة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 489096، حيث أشارت وزارة الصحة المغربية اليوم, إلى تسجيل 10 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8733، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 476126.

أما الجزائر، فبلغت الإصابات الجديدة 145 إصابة و4 حالات وفاة، و107 تعافٍ، حيث أفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم, بأن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 115410، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79994, وللوفيات 3040.