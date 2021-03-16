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​​وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس

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​​وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس السيسي ​​وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات في عهد الرئيس

مصراوي Masrawy

02:00 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المرأة نالت العديد من التكريمات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح شؤن البلاد، نظرًا لدورها المتميز داخل المجتمع.

وأضافت مكرم خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية من قلب العاصمة الإدارية، أن المراة المصرية تولت العديد من المناصب، حيث أن الحالية تضم 8 وزيرات.

وقدمت مكرم التهنئة لنائبات على توليهم هذه المسئولية العظيمة، فيما قدمت أيضًا التهنئة لربات المنازل مؤكدة أن المرأة المصرية تكشف إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن الدولة المصرية حرصت على التطوير المستمر لأساليب المعيشة مقارنة بدول أخرى، موجهة الشكر لنائبات مصر لزيارتهم العاصمة الإدارية ودعمهم للدولة المصرية.

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مصراوي Masrawy

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