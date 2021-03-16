أخبار عاجلة

استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها" -
الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية -
"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية -
"الأمن البيئي" تُوقِف 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة مخالفات رعي -
استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي -
"خطوة محبطة للوراء".. "بايدن" ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة -
متحدث "الصحة": لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح -
لماذا يُعد تقدم المملكة في "تقرير السعادة" اعترافًا دوليًا بنجاح "رؤية 2030"؟ -
استئصال ورم بتقنية حبيبات اليود المشع بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القيادة المركزية الأمريكية: يجب الحفاظ على أمن واستقرار لبنان

Print
القيادة المركزية الأمريكية: يجب الحفاظ على أمن واستقرار لبنان القيادة المركزية الأمريكية: يجب الحفاظ على أمن واستقرار لبنان

مصراوي Masrawy

12:31 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

بيروت - (د ب أ)

أكّد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، مساء أمس الاثنين، على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وذلك خلال زيارته لبنان ولقائه كبار ممثلي الجيش اللبناني، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية إن "الجنرال ماكنزي، قام بزيارة لبنان في 15 مارس 2021، والتقى كبار ممثلي الجيش اللبناني، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث جدّد التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته".

وشدد ماكنزي على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، خاصة أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة".

وأوضح ماكنزي، بحسب البيان أن "هذه الزيارة هي مثال رائع على أهمية الثقة والاحترام".

وأضاف أن علاقتنا مع الجيش اللبناني مبنية على الرغبة المتبادلة في الأمن والاستقرار في المنطقة وقدرتنا على التدرّب معا لتحقيق المنفعة الجماعية.

ورافق ماكنزي مسؤولون وضباط من القيادة المركزية الأمريكية، إضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، والملحق العسكري الأمريكي روبرت ماين.

وتضمنت الزيارة إلى لبنان أيضًا اجتماعات في السفارة الأمريكية، وزيارات لمحطة ضخ المياه والطاقة الشمسية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إضافة إلى زيارات لفوج الحدود البرية الثالث والعديد من المنشآت العسكرية للإطلاع على عمليات الجيش اللبناني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية