القيادة المركزية الأمريكية: يجب الحفاظ على أمن واستقرار لبنان

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بيروت - (د ب أ)

أكّد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، مساء أمس الاثنين، على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وذلك خلال زيارته لبنان ولقائه كبار ممثلي الجيش اللبناني، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية إن "الجنرال ماكنزي، قام بزيارة لبنان في 15 مارس 2021، والتقى كبار ممثلي الجيش اللبناني، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث جدّد التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته".

وشدد ماكنزي على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، خاصة أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة".

وأوضح ماكنزي، بحسب البيان أن "هذه الزيارة هي مثال رائع على أهمية الثقة والاحترام".

وأضاف أن علاقتنا مع الجيش اللبناني مبنية على الرغبة المتبادلة في الأمن والاستقرار في المنطقة وقدرتنا على التدرّب معا لتحقيق المنفعة الجماعية.

ورافق ماكنزي مسؤولون وضباط من القيادة المركزية الأمريكية، إضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، والملحق العسكري الأمريكي روبرت ماين.

وتضمنت الزيارة إلى لبنان أيضًا اجتماعات في السفارة الأمريكية، وزيارات لمحطة ضخ المياه والطاقة الشمسية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إضافة إلى زيارات لفوج الحدود البرية الثالث والعديد من المنشآت العسكرية للإطلاع على عمليات الجيش اللبناني.