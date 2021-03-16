"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والقصيم ومكة المكرمة وتبوك وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في 4 تنبيهات لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس وبريدة وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والجموم والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.