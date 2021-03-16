أخبار عاجلة

استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها" -
الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية -
"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية -
"الأمن البيئي" تُوقِف 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة مخالفات رعي -
استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي -
"خطوة محبطة للوراء".. "بايدن" ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة -
متحدث "الصحة": لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح -
لماذا يُعد تقدم المملكة في "تقرير السعادة" اعترافًا دوليًا بنجاح "رؤية 2030"؟ -
استئصال ورم بتقنية حبيبات اليود المشع بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط

Print
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط "الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط
قال: تعرّضت لمشكلات صحية ولم أتردد لحظة في قرار التبرُّع

ضرب مواطن أروع أمثلة الوفاء والتضحية بتبرعه بكليته لزوجته منهيًا معاناتها، كاشفًا أن الأطباء اكتشفوا أن لديها كلية واحدة، ولم يتردد لحظة في قرار التبرع.

وكشف المواطن أحمد الشراري عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية كواليس تبرعه بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها الصحية مع عمليات غسيل الكلى؛ وذلك بعد اكتشاف أنها تعيش بكلية واحدة فقط.

وأوضح "الشراري" أن تدهور حالة زوجته الصحية خلال إحدى الرحلات كان السبب في معرفة حالتها الصحية؛ إذ اكتشف الأطباء أنها تعاني ارتفاعًا في ضغط الدم، وبعض المشكلات الصحية نتيجة لكونها تعيش بكلية واحدة.

وأضاف بأنه كان يتمنى إنهاء معاناتها قبل وقت طويل، ولكن جائحة كورونا حالت دون إتمام عملية التبرع، مؤكدًا أنه لم يعلم بأنها تعيش بكلية واحدة.

وذكر أن الأطباء أخبروه بأن حالتها الصحية يمكن أن تشهد تحسنًا إلا أنها تعرضت لانتكاسة مجددًا؛ ليعرب بعدها الزوج عن استعداده للتبرع بكليته لزوجته، وبحمد لله تمت عملية زراعة الكلية، وتكللت بالنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن

استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن

"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها"

"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها"

الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية

الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية

"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية

"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية

شبكة عيون الإخبارية