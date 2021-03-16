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الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور)

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الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور) الداودي يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة بقنا (صور)

مصراوي Masrawy

12:22 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي :

افتتح محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، مساء الإثنين، أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا. وذلك استمرارًا لفاعليات مبادرة "قنا تتجمل"، في حضور العقيد أحمد السايح قائد قطاع قنا العسكري، ونجلاء باخوم عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي المدينة.

أعمال التطوير نفذتها القوات المسلحة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة قنا. وشملت أعمال تطوير الساعة الوسطية بالميدان، ونافورتيّ مياه ومُجسم باسم قنا، بالإضافة إلى زراعة المساحات البينية بالنجيل والنخيل الملوكي.

ووفق المحافظ، فقد نجحت مبادرة "قنا تتجمل" في تنفيذ العديد من أعمال التجميل والتطوير داخل المدينة، منها زراعة الورود بالشوارع والميادين، وتجميل جدارية المعنا، فضلاً عن تجميل كوبري المعنا.

وتستمر أعمال تطوير وتجميل ميادين المحافظة وفق أعمال المبادرة، ذلك بغرض إظهار الشكل الحضاري والجمالي للمدينة التاريخية، حسب ما أكده المحافظ والشباب المشاركين فيها.

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