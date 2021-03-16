أخبار عاجلة

استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها" -
الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية -
"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية -
"الأمن البيئي" تُوقِف 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة مخالفات رعي -
استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي -
"خطوة محبطة للوراء".. "بايدن" ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة -
متحدث "الصحة": لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح -
لماذا يُعد تقدم المملكة في "تقرير السعادة" اعترافًا دوليًا بنجاح "رؤية 2030"؟ -
استئصال ورم بتقنية حبيبات اليود المشع بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن

Print
فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن فوضى وعنف في مطار قرطاج بتونس بسبب شجار بين نواب ائتلاف الكرامة وقوات الأمن

مصراوي Masrawy

12:25 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

تونس - (د ب أ)

شهد مطار تونس قرطاج الدولي مساء أمس الاثنين، فوضى عارمة بسبب شجار بين أمن المطار ونواب في ائتلاف الكرامة المحسوب على اليمين الديني إثر منع مسافرة من مغادرة البلاد لدواعي أمنية.

وبدأ الخلاف كما بينته مقاطع مباشرة من المطار انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، مع رفض قوات الأمن السماح بسفر مسافرة إلى تركيا استنادا إلى إجراءات أمنية تفرض قيودا على السفر إلى الخارج.

ويطلق على هذه الإجراءات التي تفرضها وزارة الداخلية بـ "إس 17" بدعوى مكافحة الإرهاب. وقد بدأ العمل بها منذ 2013 للتصدي إلى سفر من يشتبه بذهابهم إلى مناطق النزاعات، بعد التحاق الآلاف من التونسيين بتنظيمات متشددة في سورية والعراق وليبيا قدرت أعدادهم بنحو ثلاثة آلاف وفق أرقام حكومية.

ولكن الاجراءات التي تقول إنها جنبت سفر أكثر من 10 آلاف شخص إلى مناطق النزاعات، لاقت انتقادات من منظمات حقوقية تونسية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية لفرضها قيودا متعسفة على التنقل والسفر على الآلاف من المواطنين.

ويطالب نواب ائتلاف الكرامة في البرلمان بإلغاء كامل لتلك القيود وقال نائب في المطار "نحن السلطة الأصلية التي تنبثق منها باقي المؤسسات".

ويطغى التوتر في الغالب على علاقة الائتلاف بأجهزة الأمن.ويطالب الائتلاف باستمرار بإصلاحات في وزارة الداخلية.

وحضر نواب من الائتلاف مساء اليوم الاثنين في المطار يتقدمهم المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الحزب في البرلمان لدعم المسافرة الممنوعة من السفر، ودخل الأخير في مشادات وعراك مع أمن المطار ونقابات أمنية توافدت إلى المكان كما ظهر في مقاطع فيديو.

وقال مخلوف: "هذا حق دستوري لحرية التنقل ولا تواجه المسافرة أي منع. لم نتلق أي تفسير من الإدارة إلى أن غادرت الطائرة. طالبنا الأمن بتطبيق القانون وليس التعليمات".

وقالت المسافرة التي ترتدي حجابا إنها منعت من المغادرة واللحاق بأبنائها الذين غادروا قبل أسبوع فيما سافرت هي قبل ذلك يوم 19 ديسمبر الماضي ولم تخضع حينها لأي قيود.

وقالت نقابة أمنية "إن ما قام به مخلوف تعدي على الدستور وعلى مبدأ فصل السلطات وعلى علوية القانون يستوجب في دولة تحترم نفسها وشعبها سحب الحصانة البرلمانية منه فورًا وتتبعه عدليًا".

ودان اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في تونس الفوضى في المطار وأوضح في بيان له أنه "يعبر عن تنديده الشديد بالهمجية التي تصرف بها أعضاء من كتلة الإرهاب داخل المطار ويعتبر ما قاموا به تلبسّا يستوجب رفع الحصانة حالاً وتتبع المعتدين قانونيًا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

حيّرت العلماء بألوانها.. شاهد بالفيديو أقدم "سجادة" في التاريخ ما قبل الميلاد

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

شبكة عيون الإخبارية