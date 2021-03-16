هالة السعيد: حققنا نموًا اقتصاديًا 3.6% نهاية العام المالي الماضي

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الإسكندرية - محمد البدري:

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري حقق نموًا 3.6% نهاية العام المالي الماضي، بينما في شهر يونيو الماضي ارتفع معدل البطالة إلى 9.7% قبل أن ينخفض مرة أخرى. فيما أشارت إلى أنه ولأول مرة منذ 20 عامًا انخفض معدل الفقر إلى 29.7%، ذلك لأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات استهدفت تقليل آثار الجائحة، من بينها مساندة القطاعات السياحية والمشروعات الصغيرة المتضررة.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال ندوة افتراضية نظمتها مكتبة الإسكندرية، الإثنين، بعنوان "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا"، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وأهدافها في ظل جائحة كورونا ودور الأفراد والمؤسسات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث أضافت السعيد أنه جرى العمل على تطوير 375 قرية، بإجمالي 4,5 مليون مواطن، وذلك في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتتضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

وقالت السعيد إنه من المقرر ووفقًا للتوجيهات الرئاسية، التوسع في 4500 قرية خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ لتحقيق التنمية المستدامة بها، وذلك بتكلفة 550 مليار جنيه. كما تحدثت الوزيرة عن مساندة الفئات المتضررة من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال المنحة الرئاسية لمدة 3 أشهر، ثم تم تجديدها لـ3 أشهر أخرى، وتم تقديمها إلى 3.5 مليون عامل، وضخ 100 مليار جنيه كحزمة تنشيطية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاع الصحة.

شارك في الندوة السفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، بمشاركة أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور حسين أباظة، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

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