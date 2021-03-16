أخبار عاجلة

استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن -
"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها" -
الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية -
"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية -
"الأمن البيئي" تُوقِف 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة مخالفات رعي -
استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي -
"خطوة محبطة للوراء".. "بايدن" ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية منع العنف ضد المرأة -
متحدث "الصحة": لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح -
لماذا يُعد تقدم المملكة في "تقرير السعادة" اعترافًا دوليًا بنجاح "رؤية 2030"؟ -
استئصال ورم بتقنية حبيبات اليود المشع بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

هالة السعيد: حققنا نموًا اقتصاديًا 3.6% نهاية العام المالي الماضي

Print
هالة السعيد: حققنا نموًا اقتصاديًا 3.6% نهاية العام المالي الماضي هالة السعيد: حققنا نموًا اقتصاديًا 3.6% نهاية العام المالي الماضي

مصراوي Masrawy

12:09 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري حقق نموًا 3.6% نهاية العام المالي الماضي، بينما في شهر يونيو الماضي ارتفع معدل البطالة إلى 9.7% قبل أن ينخفض مرة أخرى. فيما أشارت إلى أنه ولأول مرة منذ 20 عامًا انخفض معدل الفقر إلى 29.7%، ذلك لأن اتخذت عدة إجراءات استهدفت تقليل آثار الجائحة، من بينها مساندة القطاعات السياحية والمشروعات الصغيرة المتضررة.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال ندوة افتراضية نظمتها مكتبة الإسكندرية، الإثنين، بعنوان "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا"، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وأهدافها في ظل جائحة كورونا ودور الأفراد والمؤسسات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، حيث أضافت السعيد أنه جرى العمل على تطوير 375 قرية، بإجمالي 4,5 مليون مواطن، وذلك في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتتضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

وقالت السعيد إنه من المقرر ووفقًا للتوجيهات الرئاسية، التوسع في 4500 قرية خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ لتحقيق التنمية المستدامة بها، وذلك بتكلفة 550 مليار جنيه. كما تحدثت الوزيرة عن مساندة الفئات المتضررة من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال المنحة الرئاسية لمدة 3 أشهر، ثم تم تجديدها لـ3 أشهر أخرى، وتم تقديمها إلى 3.5 مليون عامل، وضخ 100 مليار جنيه كحزمة تنشيطية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاع الصحة.

شارك في الندوة السفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، بمشاركة أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور حسين أباظة، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

اقرأ أيضًا: وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

شبكة عيون الإخبارية