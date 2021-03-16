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بتوجيه أمير عسير.. بلدية قنا تستعيد 13 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

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العاصمي: شملت مسوحات وبناء أحواش وغرفاً.. والأنظمة طُبِّقتْ بحق المخالفين

بتوجيه أمير عسير.. بلدية قنا تستعيد 13 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

استعادت بلدية قنا التابعة لأمانة منطقة عسير 13000 م2 من الأراضي الحكومية بالمركز بعد الإحداثات التي طالتها في محاولة للاستيلاء عليها.

وقال رئيس بلدية قنا محمد بن عبدالله العاصمي، إن الإجراء يأتي إنفاذاً لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

وأشار العاصمي إلى أن التعديات التي تم ضبطها تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وغرف، أزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية وتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المُخالفين.

و أكد "العاصمي" على مواصلة الحملات الرقابية بإشراف قسم الأراضي بالبلدية ورصد وإزالة مواقع التعديات والمحافظة على أملاك الدولة والمواطنين، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح والتعامل بحزم مع المعتدين.

بتوجيه أمير عسير.. بلدية قنا تستعيد 13 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

بتوجيه أمير عسير.. بلدية قنا تستعيد 13 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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