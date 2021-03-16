ظروف العين تغري النصر .. والفتح يخشى نشوة الاتحاد

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الليلة في دور ربع نهائي كأس الملك

تستكمل مساء ، اليوم الثلاثاء ، مباريات دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهتين ، حيث يسعى النصر لتخطي عقبة العين والابتعاد عن إحداث عنصر المفاجأة ، ولقاء الإثارة المنتظر يجمع الاتحاد بضيفه الفتح .

النصر - العين

يحل العين ضيفًا على نظيره النصر، على أرض ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود بالرياض، عند الساعة 6:40 مساءً.

النصر يخوض اللقاء وهدفه الأول الوصول إلى نهائي المسابقة ، من أجل مصالحة جماهيره ، بعد تذبذب المستوى الفني للفريق والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري، وتدعم عودة الثنائي عبد المجيد الصليهم وفراس البريكان زوراق مدرب الفريق.

في المقابل يأمل العين إحداث مفاجأة ( بعد إزاحته للأهلي) وتخطي عقبة النصر في إنجاز تاريخي ( لو تحقق ذلك) ، لكن ممثل الباحة يعيش ظروفًا صعبة، حيث يقبع في ذيل ترتيب فرق دوري المحترفين، وبات الفريق الأول المهدد بالهبوط لدوري الأولى.

الاتحاد - الفتح

على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، يستضيف الاتحاد نظيره الفتح ، عند الساعة 8:45 مساءً.

الاتحاد يدخل اللقاء وهو يعيش أفضل حالاته، بعد اقترابه من صدارة الدوري وحضوره في النهائي العربي، لذا فإنه يسعى لتجاوز عقبة الفتح وبلوغ النهائي في البطولة الأغلى.

في الجانب الآخر يسعى الفتح لإنقاذ موسمه بتحقيق البطولة ذات النفس القصير، حيث لا يفصله عن النهائي سوى خطوتين.