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بحضور وزيرة الصناعة ومستشار الرئيس.. إعلان الفائزين بجائزة أبو هشيمة لريادة الأعمال

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بحضور وزيرة الصناعة ومستشار الرئيس.. إعلان الفائزين بجائزة أبو هشيمة لريادة الأعمال بحضور وزيرة الصناعة ومستشار الرئيس.. إعلان الفائزين بجائزة أبو هشيمة لريادة الأعمال

مصراوي Masrawy

10:45 م الإثنين 15 مارس 2021

(مصراوي):

اختتم النائب أحمد أبوهشيمة وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، فعاليات مسابقته لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بتوزيع جوائز المسابقة التي وصلت إلى 2 مليون جنيه، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة، وحضرته الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللواء محمد أمين مستشار الرئيس عبدالفتاح للشئون المالية، والنائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، والنائب حسام الخولي ممثل الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، وإيريك اوشلان المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وعبرت وزيرة الصناعة والتجارة، في كلمتها عن فخرها بالمسابقة وكل الشباب المشاركين فيها من حالفه الحظ ومن لم يحالفه، موجهة الشكر لكل المدربين والمحكمين المشاركين في المسابقة من جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووجهت الشكر لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، على دعمه للشباب عبر إطلاقه هذه المسابقة، مثنية على مضاعفته لقيمة الجوائز في الموسم الجديد.

ومن ناحيته قال أبو هشيمة، إنه قرر أن يرفع قيمة الجوائز في الموسم الجديد للمسابقة 3 أضعاف لتصل إلى 6 ملايين جنيه بدل 2 مليون جنيه، بهدف فتح فرصة أكبر أمام عدد أكبر من الشباب للمشاركة، فضلاً عن مضاعفة قيمة التمويل، وتوسيع النطاق الجغرافي للمسابقة.

وأضاف أبوهشيمة، أن ظروف انتشار ، أثرت كثيرًا على مواعيد المسابقة وجرعاتها التدريبية التي كانت من المفترض أن يحصلوا عليها، موجهاً الشكر للدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل فريق عملها على الجهد المبذول لإنجاح المسابقة.

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مصراوي Masrawy

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