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​وزيرة الصناعة تكشف خطة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل

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​وزيرة الصناعة تكشف خطة الحكومة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل ​وزيرة الصناعة تكشف خطة لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل

مصراوي Masrawy

10:27 م الإثنين 15 مارس 2021

(مصراوي):

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة تحرص على رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة، مؤكدة أن التوجه حاليًا هو إتاحة فرص عمل من خلال المجمعات الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، للاستماع إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطة عمل الوزارة، فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى الاهتمام بتوفير فرص عمل من خلال النشاط الصناعي والتجاري، متابعة: "نتعاون وننسق مع وزارة القوي العاملة، ويتم تخصيص عربيات متنقلة".

وأوضحت الوزيرة أنه يتم إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا في 12 محافظة، منها ما تم طرحه بالفعل، منها مجمع صناعي في الإسكندرية تم إعداد دراسة جدوي له، وتوصيل المرافق ويقف على التشغيل، وغيره في محافظات أخرى، وسيتم إرسال كل بيانات هذه المجمعات والوحدات التي تضمها، إلى اللجنة.

واستطردت: "أقمنا معرض في أرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيه 400 عارض لمنتجات متميزة وبأسعار مناسبة، من سجاد ومنتجات يدوية وغيرها من منتجات متنوعة".

وتحدثت وزيرة الصناعة عن مبادرة "نورت بلدك"، لاستيعاب المصريين العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل لهم وإقامة مشروعات صغيرة لهم، وقالت: "استمارة نورت بلدك، أطلقتها وزارة الهجرة، لاستيعاب واحتواء العائدين من الخارج، لتوفير فرص عمل والتشجيع علي إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وننسق مع وزارتي الهجرة والتخطيط في هذا الصدد".

وتابعت جامع: "عقدنا عدة لقاءات مع بعض المصريين العائدين من الخارج، والبعض منهم تم عمل مشروعات لهم، ويتم التواصل معهم، وسيتم إرسال كل البيانات للجنة القوي العاملة"، مؤكدة أن ترحب بأي مقترحات من أعضاء مجلس النواب لدعم وتعزيز هذه المبادرة.

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مصراوي Masrawy

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