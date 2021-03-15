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مدير مدرسة في سوهاج يتهم وكيلته بالاعتداء عليه.. التعليم تستبعدهما للتحقيق

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مدير مدرسة في سوهاج يتهم وكيلته بالاعتداء عليه.. التعليم تستبعدهما للتحقيق مدير مدرسة في سوهاج يتهم وكيلته بالاعتداء عليه.. التعليم تستبعدهما للتحقيق

مصراوي Masrawy

09:44 م الإثنين 15 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

اتهم مدير مدرسة في مركز المراغة شمالي سوهاج وكيلته بالاعتداء عليه، مستعينة بأقاربها، إثر خلاف بينهما حول العمل.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة التعليم في المحافظة الدكتور عربي أبو زيد، استبعاد مدير ووكيلة المدرسة محل الواقعة "السكة الحديد الابتدائية"، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهما، موضحًا أن القرار يأتي في سياق الحرص على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

كما أضاف وكيل الوزارة أنه جرى تكليف قائم بعمل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات، مشددًا على أنه لن يسمح لأي معلم أو معلمة بإحداث أي سلوكيات أو أفعال من شأنها التأثير على انتظام العمل داخل المدارس، نافيًا ما تردد حول استعانة وكيلة المدرسة بأقاربها والتعدي على المدير داخل المدرسة، لافتًا إلى أن ذلك حدث في قريتهما التي يقيمان.​

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