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الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

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الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو" الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"
الشرطة اعتقلت الجاني وتحقِّق معه لقيادته سيارة وهو يعاني من إعاقة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأُصيب ستة آخرون، بدهس سيارة مجموعة من المشاة في مدينة سان دييغو الأمريكية، وفقًا لقائد الإطفاء كولين ستويل.

وتفصيلاً، قال ديفيد نيسليت، قائد شرطة سان دييغو، في مؤتمر صحفي: إن سائق السيارة البالغ من العمر 71 عامًا كان متعاونًا، وحاول تقديم المساعدة، ولم يحاول الفرار. مشيرًا إلى أنه تم اعتقال الرجل، ويتم التحقيق معه بسبب قيادته السيارة وهو يعاني من إعاقة، حسب " اليوم".

وأوضح نيسليت أن الحادث وقع في نفق بوسط المدينة حيث كان العديد من الأشخاص يبحثون عن مأوى من المطر.

وبحسب الـCNN، كانت هناك خيام عدة في موقع الحادث؛ وهو ما يشير إلى أن مشردين يعيشون داخل النفق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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