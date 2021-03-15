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السودان يطلب رسميًا تشكيل آلية رباعية دولية للوساطة في مفاوضات سد النهضة

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السودان يطلب رسميًا تشكيل آلية رباعية دولية للوساطة في مفاوضات سد النهضة السودان يطلب رسميًا تشكيل آلية رباعية دولية للوساطة في مفاوضات سد النهضة

مصراوي Masrawy

08:10 م الإثنين 15 مارس 2021

وكالات:

حرر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، السبت الماضي، خطابات إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدعوتهم إلى تشكيل آلية رباعية للوساطة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق ملزم بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال بيان صدر عن إدارة الإعلام في الخارجية السودانية، اليوم الاثنين إن "رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك حرر يوم 13 مارس خطابات إلى الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

واقترح رئيس مجلس الوزراء في الخطاب "تغيير النهج المُتبع في المفاوضات، والذي أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية، ولتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين من خلال الآلية الرُباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة".

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