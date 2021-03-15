أخبار عاجلة

النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة -
عام على خط النار.. بطولات أصحاب البالطو الأبيض بمستشفى أبوتيج للعزل في أسيوط -
القاهرة.. رفض لخطوات إثيوبيا الأحادية -
عداد مياه ذكي يوفر المال ويحمي الكوكب.. شاهد كيف يعمل -
وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية -
أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع -
إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب" -
ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه! -
"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين -
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لجنة من منظمة الصحة العالمية تجتمع لمراجعة سلامة لقاح "أسترازينيكا"

Print
لجنة من منظمة الصحة العالمية تجتمع لمراجعة سلامة لقاح "أسترازينيكا" لجنة من منظمة الصحة العالمية تجتمع لمراجعة سلامة لقاح "أسترازينيكا"

مصراوي Masrawy

08:09 م الإثنين 15 مارس 2021

جنيف- (د ب أ):

تجتمع لجنة تضم خبراء من منظمة الصحة العالمية غدًا الثلاثاء، لمراجعة البيانات المتاحة بشأن مدى سلامة لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع بعد أن أوقفت عدة دول أوروبية استخدام اللقاح في ظل مخاوف من احتمال أن تكون له صلة بحالات إصابة بجلطات دموية.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، في مؤتمر صحفي في جنيف أن اللجنة الاستشارية بشأن سلامة اللقاح سوف تجتمع لدراسة التقارير.

وقال إن منظمة الصحة العالمية تجري اتصالات وثيقة مع وكالة الأدوية الأوروبية بشأن هذا الأمر، مضيفًا أن مثل هذه التقييمات هي "إجراء روتيني" وأنه لم يتم تحديد أي صلة حتى الآن بين اللقاح وحالات الإصابة بالجلطات الدموية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

شبكة عيون الإخبارية