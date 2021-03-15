لجنة من منظمة الصحة العالمية تجتمع لمراجعة سلامة لقاح "أسترازينيكا"

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مصراوي Masrawy

جنيف- (د ب أ):

تجتمع لجنة تضم خبراء من منظمة الصحة العالمية غدًا الثلاثاء، لمراجعة البيانات المتاحة بشأن مدى سلامة لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع بعد أن أوقفت عدة دول أوروبية استخدام اللقاح في ظل مخاوف من احتمال أن تكون له صلة بحالات إصابة بجلطات دموية.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، في مؤتمر صحفي في جنيف أن اللجنة الاستشارية بشأن سلامة اللقاح سوف تجتمع لدراسة التقارير.

وقال إن منظمة الصحة العالمية تجري اتصالات وثيقة مع وكالة الأدوية الأوروبية بشأن هذا الأمر، مضيفًا أن مثل هذه التقييمات هي "إجراء روتيني" وأنه لم يتم تحديد أي صلة حتى الآن بين اللقاح وحالات الإصابة بالجلطات الدموية.