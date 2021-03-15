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صحة أسوان تدشن عيادات طبية متحركة بالقرى الأكثر إصابة بكورونا

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صحة أسوان تدشن عيادات طبية متحركة بالقرى الأكثر إصابة بكورونا صحة أسوان تدشن عيادات طبية متحركة بالقرى الأكثر إصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

10:01 م الإثنين 15 مارس 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، تدشين عيادات طبية متحركة، مخصصة للقرى الأعلى في نسبة الإصابة بفيروس كورونا، على مستوى مراكز محافظة أسوان المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

أضاف الدكتور إيهاب حنفي أن العيادات تنفذ أعمال المسح الطبي المجاني للمواطنين، بالإضافة لقياس نسبة الأكسجين بالدم.

كما تقوم بتوجيه حالات الاشتباه التي يجري رصدها لأقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية داخل المستشفى، بالإضافة لتوجيه حالات العزل المنزلي للتسجيل في منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى ، والتي جرى تدشينها لتساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440. ​

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