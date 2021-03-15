أخبار عاجلة

عداد مياه ذكي يوفر المال ويحمي الكوكب.. شاهد كيف يعمل -
وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية -
أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع -
إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب" -
ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه! -
"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين -
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إسقاط "مسيَّرة" وتدمير مدرعة.. وانهيارات وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في "مقبنة" تعز

Print
إسقاط "مسيَّرة" وتدمير مدرعة.. وانهيارات وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في "مقبنة" تعز إسقاط "مسيَّرة" وتدمير مدرعة.. وانهيارات وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في "مقبنة" تعز
الجيش يحرِّر مناطق واسعة

إسقاط

حققت قوات الجيش اليمني اليوم الاثنين تقدمًا جديدًا في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الجيش تمكن من تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش.. مؤكدًا سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أثناء المعارك.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضًا من تدمير مدرعة تابعة للميليشيات الحوثية بإحدى مناطق الطوير الأعلى، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيَّرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع

أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع

إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب"

إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب"

ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه!

ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه!

"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين

"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين

شبكة عيون الإخبارية