​​هل يشترط في الشقة الخاضعة للتمويل العقاري أن تكون مسجلة بالشهر العقاري؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

ويتساءل المواطنين هل شراء وحدة بنظام التمويل العقاري لابد أن تكون مسجلة في الشهر العقاري؟.

ناجي فهمي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، قال لـ"مصراوي" إن الحصول على قرض التمويل العقاري لأي وحدة لابد أن تكون مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.

وأضاف فهمي، إذا كانت الوحدة غير مسجلة على الأقل تكون الأرض مسجلة في الشهر العقاري.

وأوضح أن المبادرة ستساهم في تحقيق انتعاشة في سوق التمويل العقاري، من خلال إيجاد تمويل لمحدودي ومتوسطي الدخل لمدة تصل لـ30 سنة بفائدة 3%.

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