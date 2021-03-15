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"دينية البرلمان" توصي بتخفيض إيجار الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف

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"دينية البرلمان" توصي بتخفيض إيجار الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف "دينية البرلمان" توصي بتخفيض إيجار الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف

مصراوي Masrawy

08:16 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، بإعداد مذكرة للعرض على وزير الأوقاف بطلبات النواب بشأن تخفيض قيمة إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، لفترة مؤقتة، نظرًا لظروف المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب من بينهم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بشأن ارتفاع إيجار الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.

وقال الحصري، خلال استعراضه طلب الإحاطة، إن المزارعين يعانون حاليًا من مشكلات عديدة، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والزراعة، وتدني الدخل، ما يتطلب مراعاة ظروفهم، لاسيما في ظ جائحة كورونا.

وطالب الحصري، بضرورة تخفيض قيمة إيجار الأراضي التابعة للأوقاف، مشيرًا إلى أن الرئيس تفهم ظروف هؤلاء المزارعين والمواطن البسطاء، وأعفى البنك الزراعي المزارعين من المديونات المستحقة عليهم منذ عشرات السنوات، وخفضت الحكومة غرامة الأرز، وهي إجراءات جيدة تؤكد مراعاه الحكومة لظروف الفلاح البسيط الذي يعاني حاليًا.

وأوضح ان فكرة الوقف، فى الأصل هى لمساعدة هؤلاء المزارعين، مشيرا إلى أن من خصص جزء من أرضه للوقف، كان هدفه الإنفاق من ريعها على البسطاء، ولم يكن هدفهم زيادة أعباء هؤلاء المزارعين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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