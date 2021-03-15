5 مصابين في تصادم على طريق "بورسعيد - دمياط"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الإثنين، في تصادم سيارة نصف نقل بسيارة أجرة ميكروباص على طريق "بورسعيد - دمياط".

استقبل مستشفى الزهور كل من: صابرين عبد الجواد أحمد مصابة بكدمات في الظهر، وأحمد حسن المصري (34 عامًا) مصابًا بكدمات في الوجه، وإبراهيم نور الدين (56 عامًا) مصابًا بجرح قطعي في الرأس، ومحمد عبدالهادي محمد مصابًا بكدمات في البطن.

كما استقبل مستشفى السلام: زينب علي محمد عبدالعاطي (34 عامًا) مصابةً باشتباه مع بعض ارتجاج.

وحرر محضر بالواقعة، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة. ​