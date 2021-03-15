برباعية ولا أروع .. أبها يزيد جراح الوحدة ويقترب من مناطق الأمان

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في لقاء مقدم من الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

جدد أبها حظوظه في الاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان في سلم ترتيب دوري المحترفين، بعد أن أسقط الوحدة برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، في مواجهة مقدمة من الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول كان أبهاويًا، حيث بادر الضيوف في زيارة شباك حارس الوحدة عبد الله العويشير من خلال تسديدة لعبد الرحمن البركة بعد استثماره لعرضية زميله رياض شراحيلي عند الدقيقة 23.

كانت محاولات الوحدة لتعديل النتيجة خجولة عن طريق "هيرناني" وحسين العيسى ، و"إنسيلمو" مما أتاح لأبها تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ رائع عن طريق سعد بقير عند الدقيقة 35 ، بعد ترجمة عرضية زميله كارلوس المثالية .

وواصل حارس أبها عبد العالي امحمدي تألقه ويبعد كرة رأسية من يوسف نياكاتي عند الدقيقة 45 ببراعة.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 56 نجح حارس أبها عبدالعالي في إبعاد كرة رأسية من لاعب الوحدة العيسى بصعوبة.

وتصدت العارضة الأبهاوية لرأسية لاعب الوحدة عبد الله الحافظ عند الدقيقة 60.

وعاد حارس أبها للتألق من جديد ويبعد كرة صعبة من "هيرناني" عند الدقيقة 64، ليعاقبهم "كارلوس" بالهدف الثالث ( الهدف 15 للاعب في الدوري) لأبها عند الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 79 دق رياض شراحيلي (بطريقة رابح ماجر) مسمار الهدف الرابع في نعش الفرسان .

وحفظ "نياكاتي"ماء الوجه للوحدة بإحرازه هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 85 .

بتلك النتيجة رفع فارس الجنوب رصيده النقطي إلى 31 نقطة في المركز التاسع فيما بقي الوحدة على رصيده السابق 27 نقطة في المركز الـ14 وفي دائرة الخطر.