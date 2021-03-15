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آلاف السوريين يتظاهرون في إدلب في الذكرى العاشرة للثورة

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آلاف السوريين يتظاهرون في إدلب في الذكرى العاشرة للثورة آلاف السوريين يتظاهرون في إدلب في الذكرى العاشرة للثورة

مصراوي Masrawy

08:15 م الإثنين 15 مارس 2021

دمشق - (د ب أ)

تظاهر الآلاف من السوريين في مدينة إدلب، آخر معاقل فصائل المعارضة في البلاد، اليوم الاثنين، وتعهدوا بمواصلة الثورة التي اندلعت شرارتها قبل عشرة أعوام.

وقال الناشط مصطفى دحنون في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المشاركين في التظاهرة رددوا شعارات "إسقاط النظام والحرية".

وأضاف أن الرسالة الأساسية للتظاهرة هي التأكيد على مواصلة الثورة في سورية، وأن الشعب متمسك بتحقيق أهدافه.

وسرعان ما تحولت الثورة السورية، التي بدأت باحتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية في 15 مارس 2011، إلى صراع شامل شارك فيه مقاتلون وقوى أجنبية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا أمس الأحد، أن نحو 652ر388 شخصًا على الأقل قتلوا خلال سنوات الصراع السوري.

وأضاف المرصد أن حوالي 62 في المئة من المناطق السورية تخضع لسيطرة القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية المتحالفة معها، بينما تقسم باقي المناطق بين الميليشيات الكردية والفصائل المدعومة من تركيا وجماعات إسلامية.

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