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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ)

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن الحكومة تدعم قوة شرطة لندن رغم الإدانة الواسعة لكيفية معاملة عناصر الشرطة لمشاركين في وقفة احتجاجية.

وقالت باتيل للمشرعين اليوم الاثنين، إنها على الرغم من أنها ترى أن لقطات وصور رجال شرطة وهم يسقطون نساء على الأرض ويقبضون عليهن "مزعجة"، إلا أنها أضافت أن الحكومة تدعم رجال الشرطة والعمل الذي يقومون به.

وأضافت للمشرعين في البرلمان البريطاني أن "هذه الحكومة تدعم شرطتنا في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، ولكن من أجل توفير مزيد من الضمانات وضمان ثقة الجمهور، طلبت من مفتشية الشرطة الملكية إجراء مراجعة كاملة ومستقلة للدروس المستفادة".

وتم تنظيم الوقفة الاحتجاجية أول أمس السبت، في أعقاب مقتل سارة إيفيرارد، التي فقدت لأول مرة أثناء عودتها إلى منزلها في لندن في 3 مارس الجاري. وتم اتهام شرطي بشرطة لندن بقتلها.