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إسبانيا تنضم لمجموعة الدول التي تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

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إسبانيا تنضم لمجموعة الدول التي تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا إسبانيا تنضم لمجموعة الدول التي تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

مصراوي Masrawy

08:06 م الإثنين 15 مارس 2021

وكالات:
أعلنت السلطات الإسبانية، تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، لمدة 15 يوما على الأقل، لتنضم إلى قائمة الدول التي أعلنت تعليق استخدام اللقاح مؤخرا.
وذكرت إذاعة "كادينا سير" المحلية، أن "إسبانيا أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا اعتبارا من اليوم، ولمدة 15 يوما على الأقل".
وأضافت أن "وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا داريا، ستعقد اجتماعا طارئا لمجلس الصحة المشترك بين الأقاليم اليوم الاثنين لمناقشة العمل مع المجتمعات المستقلة لمناقشة تعليق أسترازينيكا، وسط تقارير عن تسببه بتجلطات دموية".

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