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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 3 عمال مصريين وديًا، وبلغت إجمالي مستحقاتهم 89 ألفًا و369 ريالًا سعوديًا أي ما يوازي 370 ألفًا و881 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات 3 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالي عبدالحليم محمود بالتفاوض وديًا مع الكفيل بمجموعة "صالح.ع.أ" التجارية للحصول على مستحقات العامل المصري "وائل.ع.د." (مندوب مبيعات) البالغة 45 ألفا و565 ريالا مكافأة نهاية الخدمة.

وتفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود، مع شركة "الحبيب للتجارة بمكة المكرمة" وحصل على مستحقات المواطن "أحمد .م.ج" ويعمل (سفرجي) في تنفيذ الحكم الصادر له بحصوله على 40 ألفًا و124 ريالًا، فضلًا عن إنهاء الخلاف بين العامل المصري "ناصر.ع.أ" وكفيله شركة الدار العربية وحصوله على 3 آلاف ريال راتب شهرين، بالإضافة إلى 700 ريال تذكرة طيران القاهرة، بتأشيرة خروج نهائي.