أخبار عاجلة

عداد مياه ذكي يوفر المال ويحمي الكوكب.. شاهد كيف يعمل -
وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية -
أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع -
إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب" -
ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه! -
"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين -
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"القومي للترجمة" يفتح باب المشاركة في ورش تدريبية في الألمانية واليونانية

Print
"القومي للترجمة" يفتح باب المشاركة في ورش تدريبية في الألمانية واليونانية "القومي للترجمة" يفتح باب المشاركة في ورش تدريبية في الألمانية واليونانية

مصراوي Masrawy

07:43 م الإثنين 15 مارس 2021

(مصراوي):

أعلن المركز القومي للترجمة، تنفيذ ورشة تدريبية للترجمة الأدبية في اللغة الألمانية، يحاضرها الدكتور ضياء الدين النجار، أستاذ مساعد بقسم اللغة الألمانية، بكلية الألسن، جامعة عين شمس، على أن يفتح باب التقديم من اليوم وحتى 24 مارس الجاري.

وتهدف الورشة التدريبية إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لممارسة الترجمة عمليا على مدار (5) أيام من التدريب التطبيقي المكثف، بهدف تحسين الحصيلة اللغوية للمتدربين وتنميتها، وإثراء معرفتهم من خلال ترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة، ومعرفة الأخطاء والأمور الواجب تلافيها للارتقاء بمستوى ترجماتهم، عبر التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين، وتستهدف طلاب الدراسات العليا من أقسام اللغة الألمانية بالجامعات المصرية، والمترجمين الناشئين، والخريجين، وتعقد الورشة أونلاين.

كما أعلن المركز تنفيذ ورشة تدريبية للترجمة الأدبية عن اللغة اليونانية القديمة، ويحاضرها الدكتور محمد حمدي إبراهيم، أستاذ الأدب اليوناني بكلية الآداب، جامعة القاهرة، على أن يبدأ التقديم من اليوم وحتى 24 مارس الحالي.

وتسعى الورشة التدريبية إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لممارسة الترجمة على مدار (8) أيام منفصلة من التدريب التطبيقي المكثف، بهدف تحسين الحصيلة اللغوية لهم وتنميتها، وإثراء معرفتهم من خلال ترجمة عدد من النصوص الأدبية المتنوعة.
ومعرفة الأخطاء والأمور الواجب تلافيها للارتقاء بمستوى ترجمتهم، وذلك عبر التدريبات والمناقشات التفاعلية المتاحة بين المدرب والمتدربين، وتستهدف طلاب الدراسات العليا من أقسام اللغة اليونانية بالجامعات المصرية، والمترجمين الناشئين، والخريجين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

شبكة عيون الإخبارية