ابتلعت "مشابك".. جراحة عاجلة تنقذ فتاة حاولت الانتحار في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة في مستشفى سوهاج الجامعي، في إنقاذ حياة فتاة في العقد الثاني من العمر، بعدما أقدمت على الانتحار بابتلاع "مشابك غسيل".

أفادت مستشفيات سوهاج الجامعية، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الإثنين، أن الفتاة وصلت إلى قسم الطوارئ والاستقبال في حالة إعياء شديدة وارتفاع في درجة حرارة الجسد، وأنه بإجراء أشعة على البطن والصدر تبين وجود أجسام غريبة في أمعائها.

أضاف البيان أنه تقرر دخول الفتاة في جراحة عاجلة، بإجرائها تبين أن الأجسام الغريبة عبارة عن "مشابك غسيل"، مشيرًا إلى أنه جرى استخراج 3 مشابك كاملة و5 أطراف منفصلة لمشابك، بإجمالي 5 مشابك ونصف من أمعاء الفتاة.

استغرقت الجراحة حوالي 5 ساعات، وقد أجراها الدكتور محمد أبو سديرة مدرس مساعد الجراحة العامة، بمساعدة كل من الدكتور محمود ناصر من قسم الجراحة، الدكتور أدهم قدري، ومحمود عبداللطيف وأحمد جمال، ومحمد يوسف أطباء تخدير.​