أخبار عاجلة

عداد مياه ذكي يوفر المال ويحمي الكوكب.. شاهد كيف يعمل -
وسائل إعلام: سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة كيليس التركية -
أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع -
إنقاذ 84 مريضاً قبل تعرُّضهم للجلطات بمستشفيات "سليمان الحبيب" -
ثالث مرة في عامين.. "أردوغان" يقيل محافظ "المركزي" والبديل من حزبه! -
"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين -
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي يسعون لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الهجرة

Print
وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي يسعون لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الهجرة وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي يسعون لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الهجرة

مصراوي Masrawy

07:19 م الإثنين 15 مارس 2021

بروكسل - (د ب أ)

اجتمع وزراء الخارجية والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لإيجاد أرضية مشتركة بشأن اتفاق الهجرة المستقبلي، وهو تعهد من المرجح أن يفشل في إحراز أي تقدم فوري.

وتخوض دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 نزاعًا حول كيفية إدارة مسألة الهجرة إلى دول التكتل . وقدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاً باتفاق الهجرة في سبتمبر الماضي، ولكن لم تكن هناك خطوات ملموسة نحو تحويله إلى قانون حتى الآن.

ويدفع أعضاء الاتحاد الأوروبي من ذوي الحدود الخارجية بأنه ينبغي تحديث قواعد اللجوء في التكتل لتقاسم عبء طالبي اللجوء القادمين -وبموجب القواعد الحالية، يتعين على الدولة التي يدخلها المهاجر أولاً بشكل عام أن تتعامل مع الطلب- في حين ترفض الدول الأخرى القيام بذلك.

ومما يزيد الأمور تعقيدًا، أن هناك خلافات ليس فقط بين الدول، بل أيضاً بين وزراء الداخلية والخارجية، حيث يسلط وزراء الخارجية الضوء على التعاون مع الدول غير الأوروبية، في حين يصر وزراء الداخلية على القضايا الأمنية المرتبطة بالهجرة.

وخلال الاجتماع الافتراضي، الذي أطلق عليه اسم قمة "جامبو" بسبب حجم المشاركين فيه، بحضور 54 وزيرًا يناقش السياسيون كيفية تشكيل العلاقات مع البلدان المشاركة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقبل الاجتماع، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن التعاون مع الدول غير الأوروبية يجب أن يشمل الجزرة والعصا.

ويمكن أن يكون أحد الأساليب هو الضغط على البلدان من خلال سياسة التأشيرات، مثل جعل تقديم الطلبات أكثر صعوبة أو أكثر تكلفة أو أطول مدة.

ولكن وفقاً لما ذكره ماس، ينبغي أن تكون الحوافز الإيجابية مطروحة. ويمكن أن يتخذ ذلك شكل الوعد بالتمويل، على سبيل المثال.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

شبكة عيون الإخبارية