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بعد ألمانيا.. فرنسا وإيطاليا تعلنان تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتًا

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بعد ألمانيا.. فرنسا وإيطاليا تعلنان تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتًا بعد ألمانيا.. فرنسا وإيطاليا تعلنان تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتًا

مصراوي Masrawy

05:36 م الإثنين 15 مارس 2021

وكالات:

أعلنت فرنسا وإيطاليا، تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا مؤقتا، بعد مخاوف من التسبب بـ"تجلطات دموية".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك، إن بلاده ستعلق استخدام لقاح أسترازينيكا.

فيما أعلنت السلطات الإيطالية، تعليق استخدام اللقاح بشكل مؤقت أيضًا؛ لتنضم إلى ألمانيا وعدة دول أعلنت تعليق استخدام اللقاح.

وكانت السلطات الألمانية، أعلنت اليوم الاثنين، تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا إجراءً احترازيًا، وذلك بعد مخاوف من تسبب اللقاح بتجلطات دموية.

وذكر بيان للخارجية الألمانية اليوم الاثنين على موقع "تويتر"، أنه "بناء على توصية من وزارة الصحة، فإنه تم تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا".

وكانت أعلنت عدة دول أوروبية، بينها أيرلندا، والنمسا والنرويج، تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، بسبب مخاوف من تسببه بـ"تجلطات دموية".

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