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محافظ أسوان: غلق بحيرة ناصر بالكامل لمدة 45 يومًا

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محافظ أسوان: غلق بحيرة ناصر بالكامل لمدة 45 يومًا محافظ أسوان: غلق بحيرة ناصر بالكامل لمدة 45 يومًا

مصراوي Masrawy

06:21 م الإثنين 15 مارس 2021

أسوان- إيهاب عمران:

قررت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تطبيق الغلق الكامل للبحيرة بداية من أول مارس 2022 ولمدة شهر ونصف، بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجانيك عالية الجودة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح بشأن تطوير وتنمية البحيرات.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا اليوم الاثنين، بحضور الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، إضافة لمسؤولي وممثلي الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، فضلاً عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.

وقال محافظ أسوان إنه لا تهاون مع الصيد الجائر حيث سيجري من أول أبريل المقبل، إحالة الصيادين المخالفين للنيابة العامة والنيابة العسكرية طبقاً لجهة الضبط، وخاصة في حالة عدم الالتزام بضوابط الصيد باستخدام الشباك القانونية، أو طريقة الصيد أو غيرها من المخالفات، وهو الذي يتابع ميدانياً بالحملات الأمنية والزيارات المفاجئة.

وأضاف محافظ أسوان أن اللجنة الإشرافية العليا استعرضت معدلات الإنتاج السمكي ببحيرة ناصر، والذي شهد في 2020 زيادة لـ25،1 ألف طن بنسبة زيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها عن عام 2019، كما أنه مستهدف الوصول بالإنتاج إلى 30 ألف طن في الفترة من 2022 إلى 2027 ولا سيما بعد زيادة إنتاجية قارب الصيد إلى 8 أطنان بزيادة 100% على الإنتاج في عام 2016، وهو الذي حقق الكثير من العوائد لحوالي 25 ألف صياد.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، على تنفيذ حزمة القرارات والإجراءات الأخيرة بكل شدة وحزم من خلال المتابعة والتفتيش المستمر لنقاط السروح والمسطح المائي، وهو الذي سيسهم في تحقيق التوازن المطلوب وخفض جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية.

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