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جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول في الدراسات العليا للمرحلة الثانية

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"آل فائع": البوابة الإلكترونية متاحة لاستقبال الطلبات من الأحد القادم

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول في الدراسات العليا للمرحلة الثانية

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد البرامج المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1443هـ للمرحلة الثانية في عدد من التخصصات مدفوعة الرسوم للدرجات الثلاث (الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه)، إضافة إلى برنامجَين غير مدفوعَي الرسوم، أحدهما في كلية الطب تخصص الأحياء الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية، والثاني في كلية العلوم تخصص رياضيات بنظام المقررات الدراسية والمشروع البحثي.

وفي التفاصيل، أوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات بدءًا من صباح يوم الأحد القادم 8 شعبان حتى مساء يوم السبت الـ21 من الشهر نفسه.

وأبان "آل فائع" أنه يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الرابط https:/ / www.kku.edu.sa/ ar/ node/ 100852 . مضيفًا بأن التقديم على البرامج مدفوعة الرسوم متاحٌ للسعوديين وللمقيمين بدون شرط الحصول على منحة رسمية أو موافقات جهات العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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