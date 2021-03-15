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الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن قاعدة صاروخية تحت الأرض

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الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن قاعدة صاروخية تحت الأرض الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن قاعدة صاروخية تحت الأرض

مصراوي Masrawy

07:06 م الإثنين 15 مارس 2021

طهران - (د ب أ)

أزاح الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، الستار عن قاعدة صاروخية تحت الأرض تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري.

وشارك في المراسم القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي وقائد القوة البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري.

وقال سلامي في مراسم التدشين: "هذا جزء صغير من قدراتنا الصاروخية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، تضم المدينة الصاروخية الجديدة مجموعة كبيرة من المنظومات والصواريخ من طراز كروز وصواريخ باليستية بمديات متنوعة.

كما تم إزاحة الستار عن منظومات صاروخية قادرة على تغيير الهدف بعد الإطلاق.

ولم يكشف عن أي معلومات عن موقع القاعدة أو عدد الصواريخ الموجودة هناك.

وتواترت تقارير العام الماضي عن وجود العديد من مثل تلك "المدن الصاروخية" في الأقاليم الواقعة بجنوب إيران المطلة على الخليج .

يشار إلى أن التقارير عن الإنجازات العسكرية الجديدة شائعة نسبيا في إيران، وتتعلق خصوصا بالحرس الثوري. غير أن أغلب التقارير سرية ولا يمكن التحقق منها باستقلال.

وينظر دوليا إلى برامج القوات العسكرية والصواريخ الإيرانية على أنها تهديد للشرق الأوسط والخليج رغم أن طهران تنفي هذا، مشيرة إلى أنها للأغراض الدفاعية.

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