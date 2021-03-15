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تدشين منظومة دعم حالات عزل كورونا الطارئة بأسوان

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مصراوي Masrawy

06:59 م الإثنين 15 مارس 2021

أسوان - إيهاب عمران:

دشنت مديرية الصحة في أسوان، اليوم الإثنين، منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى ، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة باسوان، أن المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا من مرضى كورونا، بغرض توفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة، من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.

وأضاف أن المنظومة تعمل من خلال إرسال المواطن كلمة "عزل" على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا، ثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكد تسجيل البيانات كاملة، مشيرًا إلى أن الرسائل التي يجري إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.

كما تتيح المنظومة إمكانية الوصول للمواطنين الذين تم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة.

منظومة دعم حالات كورونا

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كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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