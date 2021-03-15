تطوير منطقة المرور في شبرا الخيمة (صور)

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور بكرعبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن أعمال تطوير جديدة بمنطقة المرور في شارع "15 مايو"، تتضمن إزالة مكب للمخلفات وإقامة نصب تذكاري على هيئة مسلة فرعونية، وإنشاء أحواض بمحيطها وتشجيرها وتنجيلها وتجهيزها بأعمال الإنارة.

قال رئيس الحي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن المشروع يجرى تنفيذه في إطار توجيهات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، بضرورة رفع وتحسين المستوى البيئي والمضي قدمًا نحو تحسين جميع الخدمات.

كما أكد أن المشاركة المجتمعية الفعالة أتت عقب رؤية الجهد المبذول من قبل الجهاز التنفيذي في رفع التراكمات الموجودة من المخلفات، وبث روح التعاون، وإقامة نموذج حضاري بالمنطقة، والاشتراك الفعال بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، لتحقيق ونشر الإيجابيات، وتفعيل دور المساهمة الفعالة، التي تؤتي ثمارها لكل المواطنين.​