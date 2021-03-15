مذكرة تفاهم بين "جائزة صيتة" و"الصحة" لدعم الإبداع صحياً واجتماعياً

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عبر إيجاد الحلول والتقنيات العلاجية المبتكرة

وقّعت مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة اليوم، بشأن التعاون فيما يخص الإبداع في المجالات الصحية والاجتماعية.

ومثّل مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الأمين العام الدكتور فهد بن حمد المغلوث، فيما مثّل وزارة الصحة مدير عام مركز الإبداع بالوزارة نجلاء عمران.

تهدف المذكرة إلى دعم وتشجيع روح الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية بالمملكة وتطوير الكوادر البشرية، وذلك بإيجاد الحلول والتقنيات العلاجية المبتكرة، ومنها عمل شراكات مع كل القطاعات الصحية الريادية والمواكبة لرؤية المملكة 2030، لاسيما أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تعمل على نشر ثقافة العمل الاجتماعي وتوليد أفكار إبداعية تساهم في الارتقاء بفاعلية تلك الأعمال بين أفراد المجتمع، وذلك بإعداد ودعم وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع والمبادرات.

كما تنص المذكرة على المشاركة في البرامج والمبادرات والمشاريع والدورات التدريبية ذات الصلة بالإبداع والابتكار، والإعلان عن جائزة الأميرة صيتة ومبادراتها وفعالياتها في الوزارة بكل فروعها بالمملكة، وعبر موقع المركز والوزارة لمشاركة منسوبي وزارة الصحة فيها فيما يخص الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى انضمام وزارة الصحة لتكون عضواً فاعلاً في مركز التنسيق الاجتماعي للجائزة للاستفادة من خدماته.

وقال أمين عام جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث، بتلك المناسبة: "الجائزة عقدت العديد من الشراكات والاتفاقات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إيماناً منها برسالتها في دعم وتشجيع العمل الاجتماعي، وتحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها"، مؤكداً أهمية الشراكة مع القطاعات ذات الاهتمام بالعمل الاجتماعي.

وأضاف: "مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة تهدف إلى دعم وتشجيع الإبداع والابتكار في مجال الرعاية، وتطوير كوادرها، وتبادل الخبرات بين الجائزة والوزارة، واستفادة الجهتين في المبادرات والبرامج، وهذا يصب في مصلحة العمل الاجتماعي ورواده"، مشيراً إلى أن الجائزة سيكون لديها شراكات مع جهات أخرى ستعلن عنها لاحقاً.