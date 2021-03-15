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مسلحون يقتلون 12 شخصًا بالمناجل في الكونغو

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مسلحون يقتلون 12 شخصًا بالمناجل في الكونغو مسلحون يقتلون 12 شخصًا بالمناجل في الكونغو

مصراوي Masrawy

06:32 م الإثنين 15 مارس 2021

جوما - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا، بينهم أربع نساء، حتفهم بالمناجل على أيدي أشخاص يشتبه أنهم إرهابيون في شرق الكونغو، حسبما قال زعيم إحدى منظمات المجتمع المدني اليوم الاثنين.

وقال كاسالي كابيبيلا، أحد زعماء المجتمع المحلي في بولونجو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أشخاصًا يشتبه أنهم متمردون ينتمون إلى جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية هاجموا بلدة بولونجو في إقليم نورث كيفو مساء الأحد.

وتابع إن المهاجمين حطموا أبواب العديد من المنازل وقتلوا السكان أثناء نومهم، بينما قتل آخرون أثناء محاولتهم الفرار.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليفتنانت أنتوني موالوشي وقوع الهجوم، لكنه لم يكشف عن عدد القتلى، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا.

وتنشط أكثر من 100 جماعة متمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويتقاتل العديد منها على الموارد الطبيعية الثمينة للبلاد.

ومن بين تلك الجماعات المتمردة، جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي في الأصل من أوغندا المجاورة. وتم اتهام الجماعة بقتل آلاف الأشخاص.

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