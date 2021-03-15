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مسلسل الاختطاف يتواصل في نيجيريا.. مسلحون يقتادون تلاميذ ومعلمي مدرسة لمكان مجهول

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مسلسل الاختطاف يتواصل في نيجيريا.. مسلحون يقتادون تلاميذ ومعلمي مدرسة لمكان مجهول مسلسل الاختطاف يتواصل في نيجيريا.. مسلحون يقتادون تلاميذ ومعلمي مدرسة لمكان مجهول
اقتحموا المدرسة وأطلقوا النار ثم احتجزوا الأفراد

مسلسل الاختطاف يتواصل في نيجيريا.. مسلحون يقتادون تلاميذ ومعلمي مدرسة لمكان مجهول

أفاد مسؤول حكومي وسكان، اليوم (الاثنين)، بأن مسلحين على دراجات نارية اقتحموا مدرسة ابتدائية في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا وخطفوا تلاميذ ومعلمين، في خامس حادث اختطاف لمدرسة خلال ثلاثة أشهر من العنف المتصاعد.

وبين مفوض الأمن بولاية كادونا صموئيل أروان، أن حكومته تلقت تقارير عن أحدث عملية اختطاف اليوم في منطقة بيرنين جواري.

وأضاف "أروان" في بيان نقلته "رويترز"، أن حكومة ولاية كادونا تحصل حاليًا على تفاصيل عن العدد الفعلي للتلاميذ والمعلمين الذين أبلغ عن تعرضهم للاختطاف وستصدر بيانًا شاملاً في أقرب وقت ممكن.

وهذه أول عملية اختطاف لأطفال المدارس الابتدائية، في موجة هجمات متكررة على المؤسسات التعليمية من قبل عصابات مسلحة شهدت عمليات اختطاف لأكثر من 700 شخص منذ ديسمبر (كانون الأول).

من جانبهم، وصف السكان، وبعضهم آباء لتلاميذ تم اقتيادهم، كيف اقتحم مسلحون على دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل متقطع في المدرسة واحتجزوا الأطفال والمعلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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