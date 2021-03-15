اعتماد بيانات أكثر من 8 آلاف مستفيد من ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية بالرياض

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بعد مراجعتها وتدقيقها

تمكّنت اللجان الفرعية للإشراف على مراكز الرعاية النهارية الأهلية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال العام المنصرم من اعتماد بيانات أكثر من 8 آلاف مستفيد من ذوي الإعاقة، بعد تنفيذ 70 زيارة تقييمية لمراكز الرعاية الأهلية في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن عمل اللجان يشمل متابعة طلبات تجديد الرخص وافتتاح المراكز الجديدة، بالإضافة إلى طلبات نقل المباني ونقل الملكية والتي تجاوزت الـ 82 طلب خلال المدة نفسها.

الجدير بالذكر أن أعداد مراكز الرعاية النهارية الأهلية في منطقة الرياض تصل إلى 70 مركزاً، وتنقسم إلى مراكز مخصصة للجنسين تستقبل المستفيدات من عمر سنتين وما فوق، والذكور إلى 12 سنة، ومراكز أخرى مخصصة للذكور فقط من عمر 12 عاماً وما فوق.