أخبار عاجلة

"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين -
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
اليوم.. وزير التموين يفتتح مراكز لخدمة المواطنين بجنوب سيناء -
بروتوكول تعاون بين جنوب سيناء وشركة عالمية لتسويق المنتجات البدوية -
مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر لسفير سويسرا: تعاليم الإسلام تجعل السلام حقًا للجميع

Print
شيخ الأزهر لسفير سويسرا: تعاليم الإسلام تجعل السلام حقًا للجميع شيخ الأزهر لسفير سويسرا: تعاليم الإسلام تجعل السلام حقًا للجميع

مصراوي Masrawy

05:42 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، إن منهج الأزهر يقوم على التنوع والتعددية واحترام الآخر.

وأضاف خلال استقباله سفير سويسرا بالقاهرة، بول جارنييه، اليوم، أن الحوار بين أتباع الديانات ليس بجديد على الأزهر؛ فرسالته قائمة على فكرة الحوار سواء حوار بين أتباع المذاهب الإسلامية وبعضها أو بين أتباع الإسلام والعقائد الأخرى، وأن تعاليم الإسلام تجعل السلام حقًّا للجميع.

متابعًا: الأزهر بذل جهودًا مدروسة في مجال الحوار بين أتباع الأديان، ويرحب بأي تعاون يخدم السلام العالمي والتسامح الديني وقبول الآخر.

وأوضح شيخ الأزهر، أن الدين جاء لإصلاح النفس البشرية من انحرافاتها وبنائها على مبادئ الخير والتسامح، وأن الأزهر خطى خطوات مهمة في مجال الحوار، وأنشأ بيت العائلة داخل للحوار بين المسلمين والمسيحيين، ثم مجلس حكماء المسلمين الذي يقوم على فكرة الحوار بين علماء المسلمين؛ لبحث القضايا وحل المشكلات، ومنها انطلق الأزهر إلى مجلس الكنائس العالمي، وكنيسة كانتربري والفاتيكان، وهو ما أثمر وثيقة عن الإخوة الإنسانية التي تمثل اليوم نبراسًا للتسامح وقبول الآخر كما أنها وضعت الحلول الناجعة للمشكلات العالمية المعاصرة.

من جانبه، قال السفير السويسري إنه يهتم بمجال الحوار بين أتباع الأديان؛ نظرًا لأهمية هذا الأمر في سويسرا وأنهم أنشأوا في سويسرا مركز "الإسلام والمجتمع" التابع لجامعة فريبورج، كما أن هناك لجنة للحوار في سويسرا تعمل منذ 15 عامًا وتقيم حوارات مجتمعية بين المسلمين وغيرهم، مؤكدًا اهتمام سويسرا بإقامة علاقات طيبة مع الأزهر للاستفادة من جهوده وخبراته في مجال تدريب الأئمة والتعريف بالرسالة الصحيحة للإسلام، كما سلم السفير دعوة لشيخ الأزهر للمشاركة في مؤتمر للحوار يقيمه قساوسة سويسرا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

انزلقت قدماها.. غرق طفلة في مصرف أثناء اللهو بسوهاج

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

مساء dmc- مساعد وزير الخارجية الأسبق: السياسة الأمريكية تجاه مصر تغيرت إيجابيا عقب تولي السيسي الحكم

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

باب الخلق | تعرف على شلالات وادي الريان، الشلالات الوحيدة في مصر

شبكة عيون الإخبارية