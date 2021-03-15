القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا احتفالاً بيوم الشهيد والمحارب القديم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

استمرارًا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالاً بهذه المناسبة.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجة الرعاية والدعم لأبنائها المخلصين من أسر الشهداء والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية، مشيرًا إلى حصول فرق الجمعية في عام 2020/2021 على 101 ميدالية متنوعة في مختلف البطولات الرياضية وحصول فريق كرة السلة للكراسي المتحركة على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

موجهًا الشكر للاعبين والمدربين وكل من ساهم فى الوصول لهذا المستوى الذى مكن فرق الجمعية من حصد هذا الكم الغير مسبوق من الميداليات.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة دورى كرة السلة بالكراسى المتحركة كذلك العديد من المسابقات الرياضية الودية فى العاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة والريشة الطائرة وعبور الموانع بين فرق الجمعية على كأس السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية، كما شاركت الموسيقات العسكرية خلال المهرجان بتقديم عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية.

وفي نهاية المهرجان تم تكريم عدد من أبطال الجمعية الذين حصلوا على الميداليات والمراكز المتقدمة في العديد من البطولات.

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