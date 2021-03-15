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بعد 32 عاماً.. مدرسة حصامة المحازرة تكرم اثنين من متقاعديها

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في حفل تكريم بأحد المسارحة

بعد 32 عاماً.. مدرسة حصامة المحازرة تكرم اثنين من متقاعديها

أقامت مدرسة حصامة المحازرة، بأحد المسارحة، جنوب جازان، حفل تكريم لاثنين من منسوبيها المتقاعدين، قائدها السابق محمد أحمد خبراني، والموظف حسين محمد خبرانى؛ تقديراً لجهودهما.

وأمضى الموظفان السابقان، سنوات طويلة في سلك التعليم وخدمة الطلاب والمدرسة.

حضر الحفل، القائد الحالي لمدرسة حصامة مهدي المحزري، وشيخ قبيلة المحازرة، ومنسوبو المدرسة من المعلمين والذين تقدموا بالشكر والتقدير للقائد السابق، على جهوده طوال 32 عاماً، والموظف، متمنين لهما كل التوفيق في حياتهما.

بعد 32 عاماً.. مدرسة حصامة المحازرة تكرم اثنين من متقاعديها

بعد 32 عاماً.. مدرسة حصامة المحازرة تكرم اثنين من متقاعديها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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