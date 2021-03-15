فيديو مرعب.. دخل يستخدم المرحاض فتلقى صدمة عمره

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رفعت الكوبرا رأسها مستعدة للهجوم

تلقى رجل في كمبوديا صدمة حياته حين دخل مرحاض منزله، وضغط مقبض خزان المياه لتصريفه، وقبل أن يجلس لاحظ حركة غريبة في المياه، وفجأة أطلت حيّة كوبرا من داخل المرحاض، فخرج الرجل يجري طالباً المساعدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ففي يوم 3 مارس الجاري، دخل "راي صوفا" حمام منزله في قرية فسار بروم، بمقاطعة بايلين غربي كمبوديا، وحين نظر في المرحاض، ظن أنه يحتاج للتصريف، وبالفعل ضغط يد خزان المياه حتى تم الصرف، لكن قبل أن يجلس لاحظ حركة غريبة في المرحاض.

وتضيف الصحيفة، استدعى صوفا أحد أقاربه، ويُظهر الفيديو المرعب انحسار الماء ورغوة منظف المرحاض، ليظهر بعده لسان، ويعقبه ظهور رأس حية كوبرا.

وبينما ظلت الكوبرا ثابتةً للحظات، نسمع "صوفا" يتحدث مع قريبه عما يمكنهما عمله، حيث يخشيان الحية بشدة، ولا يستطيعان الاقتراب منها.

وفي تلك اللحظة شاهدت الكوبرا الرجلين، فرفعت رأسها، وأخرجت لسانها مستعدةً للهجوم، فهرع "صوفا" إلى الخارج طالباً للمزيد من المساعدة، وهنا ينتهي الفيديو وهي تهبط في الماء وتختفي.

وحسب الصحيفة، لم يتمكن "صوفا" وأقاربه من العثور على الحية، رغم قيامهم بتفتيش دقيق داخل المنزل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "صوفا" أنه وعائلته لم يستخدموا المرحاض منذ ذلك الحين، كما قاموا بإغلاق الغطاء، ووضع شيء ثقيل فوقه؛ لمنع تحريكه؛ خشية خروج الحية منه.

وقال "صوفا": "نحن نستخدم المرحاض الآخر في المنزل منذ الأسبوع الماضي، لن نعود إلى هذا الحمام حتى نتأكد من أن الحية لن تعود".

وأضاف "صوفا": "أشعر بالارتياح لأنني لاحظت الحية قبل أن أجلس على المرحاض.. لقد رأيت مثل هذه الأشياء على شاشة التلفزيون، ولم أفكر مطلقاً في أنها ستحدث لي في الحياة الواقعية".

جدير بالذكر أن يوجد ثلاثة أنواع من حيات الكوبرا في كمبوديا، هي الكوبرا الملك، والكوبرا الأحادية، والكوبرا التايلاندية الباصقة أو الناشرة، وكلها أنواع سامة، يمكن أن تؤدي لدغتهم إلى الموت خلال 30 دقيقة إن لم يتم العلاج بسرعة.