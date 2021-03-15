صور.. افتتاح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشباب الخريجين في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الإثنين، معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة المحافظة القديمة، والمُقام بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة.

ويضم المعرض، الأثاث والموبيليا، وعددا من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، ويستمر حتى 31 مارس الجاري.

وتفقد المحافظ، أقسام المعرض، مشيدًا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة مثل هذه المعارض، في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية؛ لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التوسع في تلك المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.