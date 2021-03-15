صور.. افتتاح معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشباب الخريجين في المنيا

مصراوي Masrawy
05:42 م الإثنين 15 مارس 2021
المنيا - محمد النادي:
افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الإثنين، معرض جهاز تشغيل شباب الخريجين باستراحة المحافظة القديمة، والمُقام بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالقاهرة.
ويضم المعرض، الأثاث والموبيليا، وعددا من المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين، ويستمر حتى 31 مارس الجاري.
وتفقد المحافظ، أقسام المعرض، مشيدًا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة مثل هذه المعارض، في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية؛ لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات.
وأشار المحافظ، إلى أهمية التوسع في تلك المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.