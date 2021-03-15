صور.. محافظ دمياط تفتتح معرض "ست الدار"

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، المعرض الذي نظمه المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة "ست الدار" في دورته الثالثة، والتي انطلقت بمكتبة مصر العامة، تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وتفقدت المحافظ أجنحة المعرض وتواصلت مع العارضات المشاركات، إذ أشادت بالمنتجات المعروضة والتي تنوعت بين مشغولات يدوية وخشبية وملابس وحلويات وأشغال بالخرز وكروشيه.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة تُعد فرصة جديدة لتسويق منتجات السيدات، وتمكينها اقتصادياً، مشددة على حرص المحافظة وأجهزتها المختلفة والمجلس القومي للمرأة على تقديم الدعم والرعاية الكاملة للمرأة.

وتوجهت محافظ دمياط، بالتحية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بعيدها والذي يأتي تتويجًا لمسيرة العطاء والتضحية، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير الفرص المتكافئة للسيدات.