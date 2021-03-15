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حظر تأجير المصارف الزراعية في الوادي الجديد لـ"الصيد وتربية الأسماك"

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حظر تأجير المصارف الزراعية في الوادي الجديد لـ"الصيد وتربية الأسماك" حظر تأجير المصارف الزراعية في الوادي الجديد لـ"الصيد وتربية الأسماك"

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05:35 م الإثنين 15 مارس 2021

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بحظر تأجير المصارف الزراعية لمزاولة نشاط الصيد وتربية الأسماك وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة حظر زراعات الأرز بالمراكز واستبدالها بزراعة الأرز الجاف على مياه المصارف الزراعية والذي تم توفير التقاوي الخاصة به من خلال مديرية الزراعة للحفاظ على الخزان الجوفي.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة وتيسير إجراءات خطة تطوير مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وتقديم الدعم اللازم بكافة القطاعات.

كما وجه الزملوط، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان وحصر منتجات الصوب الزراعية على مستوى المحافظة وفتح منافذ لبيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، وضبط اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها.

وشدد الزملوط على متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسرعة التسجيل للحصول على لقاح للوقاية من الفيروس بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة من تزايد أعداد الإصابات.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بعرض تقييم دوري لأداء مقدمي الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة ومدى كفاءة الخدمة المقدمة لضمان تقديمها بأفضل الوسائل وتحقيق أفضل النتائج.

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