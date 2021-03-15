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"صقر 74".. تدريب عملي ومعسكر للإيواء العاجل في دمياط - صور

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"صقر 74".. تدريب عملي ومعسكر للإيواء العاجل في دمياط - صور "صقر 74".. تدريب عملي ومعسكر للإيواء العاجل في دمياط - صور

مصراوي Masrawy

05:34 م الإثنين 15 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها اللواء أركان حرب وليد حمودة، قائد قوات الدفاع الشعبي اصطفاف جميع السيارات والمعدات الفنية بالمحافظة بمدينة دمياط الجديدة، حيث تستخدم في عمليات مجابهة الأزمات والطوارئ، ضمن التدريب العملي المشترك "مشروع صقر ٧٤" لمجابهة الأزمات و الكوارث.

وجرى استعراض التوجيه الطوبغرافي والتكتيكي لاصطفاف سيارات الاسعاف والشرطة وجميع المعدات، ووحدات التدخل السريع التابعة لعدد من الجهات بمحافظة دمياط وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والميناء.

كما تفقدا معسكر الإيواء العاجل بالحديقة المركزية بالمدينة، للاطمئنان على مدى جاهزيته لاستقبال وإيواء الحالات الطارئة في حالة حدوث أية أزمات، حيث تفقدت المحافظ و قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري المعسكر الذي ضم ٥٠ خيمة حديثة وهرمية بطاقة استيعابية ٢٠٠ فرد ، ومسجد وكنيسة ومطعم ومطبخ وعيادة ومنطقة عزل ونقاط إطفاء ودورات مياه ومنطقة ألعاب للأطفال ومكتبة متنقلة، كما استمعا إلى شرح تفصيلي من مدير مديرية التضامن الاجتماعي عن خطة التعامل مع مجابهة الأزمات وايواء الحالات العاجلة.

وبينت المحافظ أن الهدف من تنفيذ هذا التدريب هو التأكد من استعداد المحافظة، بجميع أجهزتها للتعامل مع أي أزمة، فضلا عن تدريب مسئولي كافة الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري للتعامل مع التحديات المحتملة وإزالة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.

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