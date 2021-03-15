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ترقيات وعلاوتين وحافز.. توجيهات عاجلة من بشأن الموظفين والمعاشات

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ترقيات وعلاوتين وحافز.. توجيهات عاجلة من السيسي بشأن الموظفين والمعاشات ترقيات وعلاوتين وحافز.. توجيهات عاجلة من بشأن الموظفين والمعاشات

مصراوي Masrawy

05:17 م الإثنين 15 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح ، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه.

ووفق بيان رئاسي، وجه السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما شمل توجيه السيسي، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

كما شمل توجيه السيسي، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

وتضمن أيضا، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

كما تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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