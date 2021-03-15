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فرنسا تجدد دعوتها إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري

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فرنسا تجدد دعوتها إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري فرنسا تجدد دعوتها إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري
"ماكرون" وعد بعدم التخلي عن الشعب

فرنسا تجدد دعوتها إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً، اليوم (الاثنين)، إلى إيجاد حلّ سياسي للنزاع في سوريا، الذي لا يزال من دون مخرج بعد مرور عشر سنوات على اندلاعه.

وقال "ماكرون" في تغريدة: "إلى الشعب السوري أريد أن أقول: لن نتخلى يوماً عن هذه المعركة".

وأضاف: "سنبقى إلى جانبه للاستجابة إلى حاجاته الإنسانية والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حلّ سياسي، الوحيد الممكن"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفي غياب التقدم على المستوى السياسي، تسعى فرنسا جاهدةً إلى الحفاظ على العمل الإنساني لمساعدة الشعب السوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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