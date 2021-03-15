"إغاثي الملك" يوزع 128 طناً من السلال الغذائية للنازحين بمأرب

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مخيم السويداء بالمحافظة واستفاد منها 7.200 فرد

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 128 طناً و400 كيلوجرام من السلال الغذائية للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.200 فرد.

وأوضح المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أن مخيم السويداء يؤوي عشرات الأسر النازحة والمهجّرة من مخيمات النزوح التي استهدفتها المليشيا الحوثية في أطراف محافظة مأرب، مثمّناً الدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية واستمرار تقديم مساعداتها الطارئة للنازحين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم بتغطية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم خلال المدة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.