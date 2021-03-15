أخبار عاجلة

"أكبر مورّدي النفط للصين".. القمة للسعودية وارتفاع نسبة دولتين عربيتين -
صدام ليفربول و"الريال".. كلوب: "قرعة مثيرة".. زيدان: هذه ميزتهم -
عسير موعودة بالهطولات.. سحب ممطرة تستمر لـ 7 مساءً -
بوريس جونسون يبدد "الشكوك" ويتلقى "أسترازينيكا" -
البرازيل تسجل 90570 إصابة جديدة بكورونا و4 إصابات في الصين -
الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات" -
مدفعية للجيش اليمني تدمر آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق تعز -
اليوم.. وزير التموين يفتتح مراكز لخدمة المواطنين بجنوب سيناء -
بروتوكول تعاون بين جنوب سيناء وشركة عالمية لتسويق المنتجات البدوية -
مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي الملك" يوزع 128 طناً من السلال الغذائية للنازحين بمأرب

Print
"إغاثي الملك" يوزع 128 طناً من السلال الغذائية للنازحين بمأرب "إغاثي الملك" يوزع 128 طناً من السلال الغذائية للنازحين بمأرب
مخيم السويداء بالمحافظة واستفاد منها 7.200 فرد

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 128 طناً و400 كيلوجرام من السلال الغذائية للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.200 فرد.

وأوضح المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أن مخيم السويداء يؤوي عشرات الأسر النازحة والمهجّرة من مخيمات النزوح التي استهدفتها المليشيا الحوثية في أطراف محافظة مأرب، مثمّناً الدور الإنساني الرائد للمملكة العربية واستمرار تقديم مساعداتها الطارئة للنازحين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم بتغطية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم خلال المدة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخارجية الأميركية تدين الاعتداء على مصفاة الرياض واستهداف البنية التحتية السعودية

الخارجية الأميركية تدين الاعتداء على مصفاة الرياض واستهداف البنية التحتية السعودية

الإمارات تدين استهداف الحوثيين مصفاة لتكرير البترول في السعودية

الإمارات تدين استهداف الحوثيين مصفاة لتكرير البترول في السعودية

مصر تدين الهجوم الحوثي على مصفاة نفط في السعودية

مصر تدين الهجوم الحوثي على مصفاة نفط في السعودية

البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير بترول بالسعودية

البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير بترول بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية